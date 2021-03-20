Двое детей пострадали в результате падения штукатурки в школе в Троицке

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Кусок штукатурки обвалился с потолка в школе № 47 в Троицке Челябинской области. В результате двое детей пострадали, начата проверка, сообщили в субботу в официальной группе администрации города во "ВКонтакте".

"В школе № 47 в период урока <…> произошло отслоение штукатурки от потолочного перекрытия примерной площадью 40 на 40 см. Части штукатурки упали на пол, задев двух детей пятого класса. На место незамедлительно приехали представители администрации, родители учащихся и скорая помощь, детей доставили в отделение травматологии<…> Несчастный случай зафиксирован, проводится расследование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 18 марта. После него доступ детей и педагогического состава в помещение закрыли. По данным властей, других отслоений потолочной отделки зафиксировано не было. Пока один ребенок остается на амбулаторном лечении.

Здание школы было построено в 1954 году. "При приемке к новому учебному году была проведена межведомственная комиссия с участием МЧС, Роспотребнадзора, полиции и администрации города. Замечаний к состоянию здания не было <…> Ремонт потолка в кабинете будет проведен в период весенних каникул", - добавили в администрации.