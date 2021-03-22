Около 900 школьников Кургана получили бесплатные обеды после вмешательства прокуратуры

ТАСС, 22 марта. Прокуратура выявила нарушения в 36 образовательных организациях Кургана - 900 детей были не обеспечены горячим питанием в полном объеме. После вмешательства ведомства школьников обеспечили обедами, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Кургана провела проверку соблюдения требований федерального законодательства об обеспечении учеников начальных классов, обучающихся во вторую смену, бесплатным горячим питанием. Установлено, что в 36 образовательных организациях города около 900 детей обеспечивались горячим питанием не в полном объеме - второе блюдо и напиток. <…> Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, все дети обеспечены необходимым бесплатным горячим питанием в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура внесла представление главе Кургана, потребовав устранить выявленные нарушения. Ситуация была разрешена в результате рассмотрения представления.