Свердловский губернатор подал документы на участие в праймериз "Единой России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии в понедельник.

"В понедельник, 22 марта, Евгений Куйвашев подал в региональный оргкомитет пакет документов для регистрации в качестве участника предварительного голосования. Губернатор планирует участвовать в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии по списку в Государственную думу РФ", - говорится в сообщении с уточнением, что он подал документы одним из первых.

Куйвашев занимает пост губернатора Свердловской области с мая 2012 года.

Ранее председатель федерального оргкомитета по проведению праймериз сенатор Александр Карелин сообщил, что "Единая Россия" к 1 июня должна подвести итоги праймериз по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму восьмого созыва в сентябре. Он напомнил, что в онлайн-формате, который в этом году будет основным для проведения предварительного голосования, праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля.

Агитационный период для участников - с момента их регистрации и до 23 мая. Регистрация избирателей, желающих принять участие в голосовании, пройдет с 19 апреля по 28 мая.