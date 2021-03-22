В Челябинской области планируют за три года построить 50 новых ФАПов

ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Задачу шаговой доступности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в сельских территориях решат до 2024 года в Челябинской области, построив дополнительно 50 новых объектов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в руководстве Минздрава региона.

"Вместе с федеральными ФАПами за прошедшие два года в Челябинской области уже построен 51 ФАП. В следующие три года в регионе будут построены еще 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Таким образом, мы решаем проблему доступности первичной медицинской помощи даже в самых малонаселенных территориях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2021 году власти Челябинской области направили свыше 2,5 млрд рублей на строительство ФАПов, закупку новой медицинской техники, ремонт медучреждений. По программе модернизации первичного звена в 2021 году в Челябинской области проведут капитальный ремонт более чем в 100 медицинских учреждениях, будет приобретено свыше 3,3 тыс. единиц оборудования, около 100 новых специализированных автомобилей.