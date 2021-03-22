Почти 20 классов ушли на дистанционное обучение в Югре из-за коронавируса и ОРВИ

В Югре с 1 февраля к очному режиму работы вернулись все школы, техникумы, колледжи и вузы региона, кроме тех, где выявлен коронавирус.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 марта. /ТАСС/. Ученики 17 классов ряда школ Ханты-Мансийского автономного округа переведены на дистанционное обучение из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Также временно приостановлена работа 13 групп в детских садах региона, сообщила в понедельник пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Югре.

"Учебный и воспитательный процесс по причине заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией приостановлен в 17 классах 13 школ в Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийске, Урае, Нефтеюганске", - сказано в сообщении.

По данным Управления Роспотребнадзора по Югре, также приостановлена работа одного детского сада в Ханты-Мансийском районе и 13 групп в 11 детских садах в Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Лангепасе, Пыть-Яхе и Покачах.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. Регион занимает 12-е место в России по числу инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 22 марта зарегистрировано 53 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 77 за последние сутки. Умерли 779 человек, 51 936 пациентов выздоровели. Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, а спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.