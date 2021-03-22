Свердловский онкодиспансер планирует к 2025 году оказывать 90% всей онкопомощи в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Областной онкодиспансер в Екатеринбурге планирует к 2025 году оказывать 90% всей онкологической помощи в регионе. На данный момент показатель составляет 42%, говорится в докладе главного врача Свердловского областного онкодиспансера, главного внештатного онколога Минздрава области Владимира Елишева, который он представил на заседании общественного совета партпроекта "Локомотивы роста" в Свердловской области.

"Проект [Медицинского центра высоких технологий] позволит централизовать и консолидировать онкологическую помощь в регионе", - говорится в докладе.

По данным доклада, в 2020 году онкодиспансер оказывал 42% от всей онкологической помощи в регионе. К 2025 году этот показатель планируется увеличить до 90%. Также центр планирует увеличить прием стационарных пациентов с 20 тыс. до 30 тыс. в год, амбулаторных - с 204,8 тыс. до 300 тыс. в год.

Создаваемый на базе Свердловского онкодиспансера Медицинский центр высоких технологий поможет увеличить объемы высокотехнологичной лечебно-диагностической помощи, а также увеличить количество медицинских услуг и повысить качество и эффективность помощи. В нем будут проводить работы, направленные на профилактику смертности от онкологических заболеваний и увеличение продолжительности жизни.

Областной онкологический диспансер в Екатеринбурге был основан в 1951 году и сегодня является крупным специализированным учреждением области, обеспечивающим население онкологической помощью. В составе диспансера функционирует стационар, поликлиника и диагностическая служба.