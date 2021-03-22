Этнофестиваль пройдет на территории курганской обсерватории эпохи энеолита в августе

ТАСС, 22 марта. Этнофестиваль пройдет в середине августа на территории древней обсерваторией Савин-1 конца эпохи энеолита - ранней бронзы (первая половина III тысячелетия до н. э.) в Белозерском районе Курганской области, которую называют "зауральским Стоунхенджем". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на управление культуры области.

Ранее ТАСС сообщил, что реконструкция древней обсерватории Савин-1 завершилась. На проведение реконструкции из Фонда президентских грантов было направлено 3,8 млн рублей, проект реализовали "Зауральское общество друзей истории, археологии и культуры" и Курганский государственный университет при участии Тюменского научного центра СО РАН и Челябинской ассоциации экспериментальной археологии "Археос".

"[Фестиваль] планируется 14-15 августа на территории этнокультурного центра "Савин", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в управлении культуры, участники фестиваля смогут отправиться на экскурсии в археологический парк "Святилище Савин-1". Кроме того, для гостей пройдут различные мастер-классы, исторические зарисовки, спортивные мероприятия и многое другое. "Каждый посетитель сможет найти для себя интересное занятие", - подчеркнули в ведомстве.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль привлечет более 1 тыс. участников. Кроме того, в рамках фестиваля в его преддверии и после - с мая по сентябрь - будут проводиться различные конкурсы.

Территорию святилища-обсерватории Савин-1 иногда называют "зауральским Стоунхенджем" из-за внешнего сходства с британским. Пробная реконструкция объекта была проведена археологами Москвы и Кургана в 1997 году, возле обсерватории были зафиксированы еще два круговых святилища этого времени. Обсерватория является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых восточных вудхенджей - неолитических круглых деревянных сооружений, святилищ. В дальнейшем святилище станет частью музейного комплекса под открытым небом, который будет вписан в туристический маршрут по Белозерскому и Варгашинскому районам.