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Пандемия COVID-19

Более 96% заразившихся коронавирусом жителей Ямала выздоровели

С 11 марта в регионе фиксируют не более 30 новых случаев заражения в сутки
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Более 96% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), заразившихся коронавирусной инфекцией, выздоровели. По данным регионального правительства, на сегодняшний день в ЯНАО насчитывается 36 323 человека, выздоровевших после ковида.

Согласно данным, опубликованным правительством ЯНАО, всего в регионе зафиксировано 37 826 случаев заражения коронавирусом. Из них 36 323 человека выздоровели, что составляет более 96% от общего числа заразившихся. При этом с 11 марта количество заразившихся ковидом не превышало 30 человек в сутки.

В регионе действует масочный режим в общественных местах. Разрешены занятия спортом на улице. Образовательные организации работают в очной форме с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади. Кафе и рестораны работают без ограничений, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, при этом ограничение не распространяется на прошедших вакцинацию или имеющих антитела к коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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