В ХМАО по просьбе жителей создадут мемориал с часовней в память о репрессированных

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 марта. /ТАСС/. Ханты-Мансийская митрополия планирует построить в Ханты-Мансийске (ХМАО) мемориальную часовню в память о жителях, расстрелянных в годы репрессий. За создание мемориала высказались более 12 тыс. человек, сообщил в среду журналистам митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

"В Ханты-Мансийске планируется строительство мемориальной часовни - памятника. Это желание жителей: ко мне поступило более 12 тыс. подписей, чтобы такой мемориал был. Это важный вопрос - память наших жителей", - сказал Павел.

По его словам, архитектурный проект уже утвержден и согласован с администрацией города. Есть приказ о выделении земли под это строительство. "Мы проект уже готовим и, надеюсь, что в 2021 году мы решим вопрос с ним. <…> Предполагается возведение часовни в виде свечей, вытянутых кверху куполов с крестами. "Будет панно [с изображением] ведущих под дуло ружья на расстрел [жителей], а с другой стороны Иисус Христос несущий крест на Голгофу, поскольку большинство из них пострадало за веру. Также на стенах планируются ниши, где будут записаны имена всех расстрелянных", - уточнил митрополит.

Он сообщил, что в годы репрессий в Ханты-Мансийске, по официальным данным, были расстреляны около 600 человек. Всего в ХМАО жертвами репрессий стали более 2 тыс. человек.