Отделения для пациентов с коронавирусом закрываются в большинстве курганских больниц

ТАСС, 24 марта. Отделения для лечения заразившихся коронавирусом будут закрыты в 14 больницах Курганской области, в регионе решено оставить девять таких отделений. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе области.

"Больницы Курганской области возвращаются к обычному режиму работы. Инфекционные отделения в районных больницах закрываются. <…> К обычному режиму работы и оказания помощи пациентам возвращаются Белозерская, Варгашинская, Глядянская, Звериноголовская, Кетовская, Катайская, Лебяжьевская, Мокроусовская, Петуховская, Половинская, Сафакулевская, Шатровская, Юргамышская центральные районные больницы и Курганский областной госпиталь ветеранов войн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому можно будет увеличить объем помощи пациентам с другими заболеваниями, не связанными с коронавирусом. "Еще одна хорошая новость - оборудование, которое получили районные больницы для борьбы с коронавирусом, останется у них. Это важные для тяжелых пациентов ИВЛ, кислородные концентраторы, кислородная разводка", - добавили в штабе.

Продолжат работу инфекционные госпитали на базе Курганской больницы № 2, областной инфекционной и областной клинической больниц, Макушинской, Куртамышской, Щучанской, Каргапольской, Шадринской и Далматовской центральных районных больниц.

В Курганской области, по данным оперативного штаба региона на 23 марта, с начала пандемии зафиксировано 18 929 случаев коронавируса. В последние дни число выявляемых в сутки случаев коронавируса снизилось. С 15 марта здесь отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Однако в регионе сохраняется масочный режим.