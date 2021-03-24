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Рейс из Челябинска в Москву задержали из-за неисправности самолета

На борту находились 76 пассажиров

ЧЕЛЯБИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Выполнение рейса авиакомпании "Россия" из Челябинска в Москву задержано в среду из-за отказа управления передней стоки шасси самолета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

По данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь из Челябинска в 12:40 (10:40 мск), вылет перенесли на 17:30 (15:30 мск).

"24 марта в аэропорту Челябинска после посадки на рейс авиакомпании "Россия" сообщением Шереметьево - Челябинск произошел отказ управления передней стойки шасси воздушного судна при выруливании на стоянку воздушных судов. На борту находились 76 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причина возникшей технической неисправности воздушного судна устанавливается. Оказание услуг пассажирам находится на контроле транспортной прокуратуры. Кроме того, Челябинской транспортной прокуратурой совместно с Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Теги
РоссияЧелябинская область
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