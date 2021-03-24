На вооружение танковой дивизии на Урале поступили восемь модернизированных БМП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М поступили на вооружение мотострелковых подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области. Боевые машины пополнят парк вооружения мотострелковых батальонов танковых полков соединения, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"В отличие от моделей более ранних модификаций БМП-2М имеет автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток. На поступивших боевых машинах пехоты установлена новая радиостанция Р-168 "Акведук", способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю на поле боя, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входят три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.