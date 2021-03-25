{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиарейс из Челябинска в Москву задержали из-за течи топлива у самолета

Неисправность обнаружили после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна

ЧЕЛЯБИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Рейс авиакомпании S7 ("Сибирь") из Челябинска в Москву задерживается в связи с технической неисправностью, была обнаружена течь топлива. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"После буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна авиакомпании "Сибирь" сообщением Челябинск - Москва (Домодедово) в аэропорту вылета произошло авиационное событие: обнаружена течь топлива. На борту находилось 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, пострадавших нет, на период устранения возникшей технической неисправности пассажиры находятся в зоне регистрации аэропорта. Челябинской транспортной прокуратурой совместно с Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.

Теги
РоссияЧелябинская область
Жительница ХМАО отдала лжесотрудникам банка более 4,2 млн рублей
Злоумышленники сообщили женщине, что мошенники якобы взломали банковские счета
Читать полностью