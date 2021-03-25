Авиарейс из Челябинска в Москву задержали из-за течи топлива у самолета

ЧЕЛЯБИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Рейс авиакомпании S7 ("Сибирь") из Челябинска в Москву задерживается в связи с технической неисправностью, была обнаружена течь топлива. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"После буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна авиакомпании "Сибирь" сообщением Челябинск - Москва (Домодедово) в аэропорту вылета произошло авиационное событие: обнаружена течь топлива. На борту находилось 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, пострадавших нет, на период устранения возникшей технической неисправности пассажиры находятся в зоне регистрации аэропорта. Челябинской транспортной прокуратурой совместно с Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.