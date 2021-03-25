На благоустройство семи городов Свердловской области направят более 242 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделят более 242 млн рублей на благоустройство территорий в семи дополнительных муниципалитетах в этом году. В регионе будут реконструированы парки, набережные и площади, сообщили в департаменте информационной политики в четверг.

"Между семью муниципалитетами дополнительно будет распределено более 242 миллионов на благоустройство территорий. <...> В перечень программных мероприятий 2021 года по формированию комфортной городской среды дополнительно включены территория Верхотурской детской школы искусств, улица Советская с прилегающими к ней центральной площадью и пешеходной зоной по улице Мизерова в Красноуфимске и Тихомировский парк в Краснотурьинске. Дополнительное финансирование также получат Екатеринбург, Верхний Тагил, Березовский и Верхние Серги", - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге продолжится реконструкция парка имени XXII Партсъезда, на это будет направлено 117 млн рублей. В Верхнем Тагиле власти выделят 11 млн рублей на дальнейшее развитие Набережной огней. Также планируется выполнить второй этап благоустройства Парка Победы в Березовском и третий этап благоустройства Введенской площади в Верхних Сергах.

В департаменте уточнили ТАСС, что 242 млн рублей - это средства, сэкономленные на торгах по отбору подрядчиков на благоустройство. Они входят в 1,74 млрд рублей, направленные на благоустройство в 2021 году в регионе всего. В прошлом году из бюджетов всех уровней на благоустройство было затрачено 1,8 млрд рублей, отметили там.