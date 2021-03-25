В Екатеринбурге пройдет первый форум национальных оркестров России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Коллективы из Ульяновска, Белгорода, Новосибирска и Уфы дадут концерты на I Уральском форуме национальных оркестров России. Он пройдет в Екатеринбурге с 28 по 30 мая, сообщила ТАСС в четверг специалист отдела рекламы и PR Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина Виктория Костяновская.

"Первый Уральский форум национальных оркестров России пройдет 28-30 мая. <…> [Выступят коллективы из] Ульяновска, Белгорода, Новосибирска и Уфы", - сказала она, уточнив, что каждый оркестр даст свой отдельный концерт. Также здесь выступят уральские коллективы.

Директор Уральского центра народного искусства Марина Боровкова отметила в Уральском региональном центре ТАСС, что форум пройдет при поддержке Министерства культуры Свердловской области. "Это очень ожидаемый, очень нужный для народных коллективов форум, в рамках которого пройдут и конференция, и пленум, и мастер-классы, и открытые репетиции, и, конечно же, концерты тех коллективов, которые сегодня уже дали согласие выступить на площадке уральского центра. <…> Я надеюсь, что этот форум даст еще один мощный импульс для развития музыкального народного искусства", - добавила она.

Костяновская рассказала, что в форуме примут участие руководители и коллективы концертных организаций, национальных оркестров и ансамблей, дирижеры, исполнители, менеджеры, специалисты по творческому планированию, руководители и преподаватели детских школ искусств, средних и высших учебных заведений из разных регионов России. Так, на Урал приедут заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель Белгородской государственной филармонии Евгений Алешников, художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии народный артист РФ Владимир Гусев, генеральный директор ООО "Национальная коллекция" Инга Кутянская (Санкт-Петербург).

Завершится трехдневный форум гала-концертом.