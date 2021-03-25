Первый на Урале государственный детский хоспис открылся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Новый детский хоспис открылся в Екатеринбурге на базе областной детской больницы. Это первый на Урале государственный детский хоспис, он рассчитан на круглосуточное прерывание 27 детей с родителями, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В Свердловской области более 900 детей, находящихся на паллиативном наблюдении, из них 101 ребенок получает респираторную поддержку в домашних условиях, в том числе 61 - искусственную вентиляцию легких.

"В Екатеринбурге открылся первый на Урале государственный детский хоспис. <…> Хоспис открылся на базе областной детской клинической больницы в рамках национального проекта "Здравоохранение". Учреждение рассчитано на круглосуточное пребывание 27 детей с родителями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в здании расположены кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи детям, методический центр для родителей и волонтеров.

Благотворительный фонд РМК направил 7 млн рублей на благоустройство территории хосписа: возле здания проложили удобные дорожки, пандусы, а также установили скамейки. Благотворительный фонд "Дети России" организовал в хосписе "соляную пещеру" и гидромассажную ванну, которые благотворно влияют на эмоциональное состояние ребенка.