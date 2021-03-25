Порядка 700 семей планируют переселить из аварийного жилья в Сургутском районе в 2021 году

СУРГУТ, 25 марта. /ТАСС/. Порядка 700 семей Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры смогут переехать из аварийного жилья в 2021 году. На эти цели планируется направить более 2 млрд рублей, сообщил журналистам в четверг глава администрации района Андрей Трубецкой.

"При выделении окружным правительством дополнительном финансировании администрация Сургутского района нацелена освоить более 2 млрд рублей, что позволит улучшить жилищные условия порядка 700 семей, проживающих в аварийном жилом фонде", - пояснил Трубецкой.

Он уточнил, что в настоящее время большое количество аварийных домов зарегистрировано в сельском поселении Солнечный (около 95 домов) и в городе Лянтор, где находится 130 аварийных объектов. При этом, по словам Трубецкого, району потребуется порядка 30,7 млрд рублей, чтобы полностью закрыть вопрос с аварийным жильем.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.