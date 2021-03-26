В Курганской области появится музей древнего благочестия

ТАСС, 26 марта. Музей древнего благочестия появится в курганской глубинке - селе Широковском. Музейный комплекс расположится в старинной усадьбе рядом с церковью Иоанна Предтечи XVIII века и представит гостям предметы церковной старины, старообрядческий быт и многое другое, сообщил ТАСС настоятель Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря отец Варнава.

Каменный храм является объектом культурного наследия федерального значения, сейчас ведется его восстановление. Он расположен вблизи города Далматово, привлекающего паломников со всего мира уникальным Свято-Успенским монастырем.

"Возник замысел превратить принадлежащий Далматовскому монастырю старинный усадебный комплекс дома волостного старшины в селе Широковское Далматовского района (а прежде - Шадринского уезда) в Музей древнего благочестия. Новый комплекс вместе с расположенным рядом с ним храмом будут представлять единый паломнический объект, особая привлекательность которого для православных паломников и краеведов обусловлена близостью от объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Далматовского монастыря", - передал Варнава.

Сейчас идет работа над подготовкой экспозиции музея, которая должна раскрыть тему сохранения историко-культурных и церковных традиций русских поселенцев в Зауралье. Как отметил отец Варнава, здесь будут широко представлены предметы церковной старины - святой угол ("божница"), иконы, лампады, подсвечники, кадильницы, богослужебные книги, помянники (синодики). Особенное внимание уделяется и предметам старообрядческого церковного и хозяйственного быта. Например, предполагается демонстрация старинных предметов сельского обихода, представление дореволюционного быта купечества и зажиточного крестьянства, сохранение и экспонирование элементов деревянного резного декора.

Интересно, что экспонаты для музея собираются из разных уголков региона. Так, соглашения о сохранении предметов культурно-исторического наследия уже подписаны с главами шести районов области: Далматовского, Катайского, Целинного, Шадринского, Шатровского и Шумихинского, а также с директорами ряда краеведческих музеев региона.

Параллельно с подготовкой экспозиции ведется ремонт усадьбы, где предполагается разместить музейный комплекс. "Силами рабочих и трудников Далматовской обители ранее были произведены работы по реставрации кирпичной кладки арки главных ворот, восстановлены утраченные контрфорсы здания, установлены новые деревянные ворота и деревянная ограда по периметру участка. Однако еще требуется проведение ремонтных работ и в самом доме, каменном амбаре, восстановление крытых деревянных навесов", - поделился собеседник агентства.

О церкви и монастыре

"Расширяя географические пределы своего государства, русские люди приносили этот идеал святости и на новое место обитания. Так было и с освоением Зауралья. Любопытно, что Успенский Далматовский монастырь посещал и протопоп Аввакум. Несомненный интерес, который [также] может быть раскрыт в музейной экспозиции, представляет посещение Широковского известным уральским писателем Д. Н. Маминым-Сибиряком, приезжавшим в 1891 году к своему дяде, местному священнику отцу Александру Колесникову (впоследствии - настоятель Далматовского монастыря архимандрит Агафон) во время работы над повестью "Охонины брови", - добавил Варнава.

В 1737 году была заложена деревянная церковь в честь Иоанна Предтечи, каменную церковь заложили позже - в 1784 году. В 1846 году храм был перестроен в трехпрестольный. Но в советское время, в 1929 году, с него были сняты колокола и кресты, он превратился в склад. Реставрация церкви началась уже в XXI веке.

Ансамбль Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря является памятником федерального значения. Обитель основана преподобным Далматом Исетским в середине ХVII века на землях татарского мурзы Илигея.

В ХVII-ХVIII веках он многократно подвергался нападениям кочевников. В 1932-1939 годах обитель использовалась под совхозный драмтеатр, а в годы Великой Отечественной войны - под госпиталь и курсы переподготовки командного состава, но наибольший урон постройкам монастыря был нанесен в связи с размещением на его территории завода "Молмашстрой".