В Тюменской области к паводкам завершили строительство и реконструкцию пяти дамб

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию пяти дамб завершили в Тюменской области в рамках подготовки к весеннему паводку, также были отремонтированы два гидротехнических сооружения, сообщила пресс-служба главы региона в пятницу.

"Строительство, реконструкция и ремонт семи гидротехнических сооружений завершены в регионе <...> в рамках подготовки к весеннему паводку. Так, закончена реконструкция двух дамб в Абатском районе, строительство трех дамб в Ишимском районе и текущий ремонт двух гидротехнических сооружений в Тюменском и Омутинском районах", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора Ларисы Теплоуховой.

Она добавила, что продолжается обновление четырех дамб в Ишиме и Ялуторовском районе и строительство трех дамб в Ишимском и Вагайском районах. Также идет разработка проектов капитального ремонта двух дамб в Ишиме, реконструкции пяти дамб в Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Вагайском и Уватском районах и строительства четырех дамб в Вагайском и Ишимском районах.

В 2021 году в бюджете Тюменской области на обеспечение безопасности уже имеющихся гидротехнических сооружений и строительство новых подобных объектов предусмотрено более 480 млн рублей.