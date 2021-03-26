Выбросы вредных веществ на самом большом угольном разрезе в Евразии сократили на треть

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Компания "Промрекультивация", занимающаяся ликвидацией самого крупного угольного разреза Евразии "Коркинский", расположенном в Челябинской области, в 2020 году сократила выбросы вредных веществ от эндогенных пожаров на нем на треть - до 40 т. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в руководстве компании.

На разрезе периодически возникают эндогенные пожары - самовозгорание угля, в результате чего в атмосферу выбрасываются дым и сажа, на которые во время безветренной погоды жалуются жители окрестных городов и поселков.

"Компания локализовала зоны самонагревания в Коркинском угольном разрезе на площади примерно 218 тыс. кв. м. Это на 42% больше, чем в 2019 году. Проведенные работы позволили сократить объем атмосферных выбросов от эндогенных пожаров на треть к объему 2019 года, то есть до 40 т по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты регулярного мониторинга состояния воздуха, который выполняют три независимые аккредитованные лаборатории, по данным которых в течение 2020 года превышения предельно допустимых концентраций содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

Коркинский угольный разрез - самый глубокий в Евразии и единственный в мире карьер, где уголь добывали с глубины более 500 м открытым способом. Он прекратил работу в ноябре 2017 года. Его ликвидацией занимается ООО "Промрекультивация" при участии Томинского горно-обогатительного комбината (Томинский ГОК, входит в группу "Русская медная компания"). Ликвидация разреза с использованием закладочного материала с Томинского ГОКа позволит нейтрализовать источники загрязнения воздуха, а также укрепить борта разреза. Проект ликвидации выработки в 2018 году прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, он рассчитан до 2042 года.