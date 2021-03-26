БМПТ "Терминатор" и комплекс "Бук-М3" впервые задействуют в параде Победы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Боевые машины поддержки танков "Терминатор" и современные комплексы войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3" впервые задействуют в параде Победы в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Одной из особенностей парада Победы в Екатеринбурге станет участие в составе механизированной колонны войск гарнизона боевых машин поддержки танков "Терминатор", которые поступили в декабре 2020 года на опытную эксплуатацию в уральскую танковую дивизию и комплексов ПВО "Бук-М3" зенитного ракетного соединения из Алтайского края", - сказал генерал-полковник Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили журналистам, что БМПТ "Терминатор" и комплексы "Бук-М3" доставлены в Екатеринбург для тренировок из Челябинской области и Алтайского края. При подготовке техника пройдет плановое обслуживание и покраску.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.