В Кыштыме один человек погиб и трое пострадали при пожаре в частном доме

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в городе Кыштым (Челябинская область), в одном из частных жилых домов, рано утром в пятницу. В результате одна женщина погибла, еще три человека, включая двух детей, госпитализированы с травмами, говорится в сообщении пресс-центра управления МЧС России по региону.

"Около 04:30 (02:30 мск) диспетчеру поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Каслинской в Кыштыме. <…> В ходе тушения пожара была обнаружена женщина без признаков жизни. Также на пожаре пострадали женщина и две девочки 2005 и 2011 годов рождения. С травмами различной степени тяжести они были направлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила 120 кв. м. Причину возгорания установят сотрудники отделения дознания, также к месту выехала испытательная пожарная лаборатория. Для ликвидации последствий пожара было привлечено 29 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 13 человек и 4 единицы техники.

Как сообщили в пресс-центре следственного управления СК России по региону, по факту смерти при пожаре человека и травмировании еще троих возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.