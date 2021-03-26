Прокуратура проверяет сообщения медиков больницы в Кургане о снижении зарплат

ТАСС, 26 марта. Прокуратура Курганской области начала проверку заявлений работников Больницы скорой медицинской помощи в Кургане о снижении зарплат. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства региона.

Ранее местные СМИ сообщили о жалобах медиков больницы на снижение зарплаты: якобы в медучреждении стимулирующие надбавки - за сложность, вредность, напряженность, работу в ночное время, стаж, категорию - были снижены до минимума без предварительного уведомления. Также, по словам медработников, пострадала оплата работы в праздничные и нерабочие дни и другие выплаты.

"Да, проводится", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос, поступали ли от работников заявления о снижении зарплат и начата ли проверка по ним.

ТАСС сообщал, что правительство региона со ссылкой на главврача учреждения Веронику Евдокимову опровергло появившуюся в СМИ информацию о нехватке медикаментов и массовых увольнениях в больнице. В то же время здесь подтвердили некоторое снижение зарплат медиков из-за смены механизма оплаты труда и штатного расписания, снижения фонда заработной платы ввиду уменьшения введенных доплат по ковиду. По их данным, ранее доплаты за ночные смены получали только хирурги, реаниматологи, кардиологи и терапевты, а сейчас - дежурящие врачи всех специальностей. Из-за этого заработная плата тех, кто работает только днем, немного уменьшилась, а врачи, которые приходят на ночные дежурства, выиграли в оплате, поясняли в пресс-службе губернатора.

В феврале прошлого года в этой больнице побывал премьер-министр Михаил Мишустин, он назвал состояние учреждения плачевным из-за отсутствия капитального ремонта на протяжении десятилетий. В больнице впервые за почти 50 лет начали масштабный капитальный ремонт.