Костюмы XIX века Большого и Малого театров и платья Кардена для Плисецкой привезли на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Театральный музей имени Бахрушина представил выставки "Алексей Бахрушин. Любовь к Большому и Малому театрам" и "Майя Плисецкая. Беззаконная комета" в Свердловском краеведческом музее им. О. Е. Клера в Екатеринбурге. Здесь представили более 300 экспонатов, в том числе костюмы конца XIX века актеров Большого и Малого театров, платья Пьера Кардена для Майи Плисецкой, передает корреспондент ТАСС с открытия выставок.

"Всего мы привезли 304 экспоната, это очень большое количество - обычно мы больше 100 не представляем в таких дальних [поездках], проектах", - рассказала ТАСС заведующая отделом мемориального вещевого фонда музея Анна Закурдаева.

Здесь представили, в частности, костюм Федора Шаляпина для роли Мельника в опере "Русалка" 1897 года, костюмы актеров Александра Южина для роли Чацкого в спектакле "Горе от ума" 1882 года и Анны Ермоловой конца XIX века для роли Жанны д'Арк. "Костюм [Анны Ермоловой], на самом деле, беспрецедентно редко выезжает за пределы музея. Мы, можно сказать, как хранители оторвали [его] от сердца, чтобы показать в Екатеринбурге", - поделилась Закурдаева.

Также на выставке "Алексей Бахрушин. Любовь к Большому и Малому театрам" гости музея смогут изучить эскизы начала XX века Константина Коровина и других театральных художников, дирижерские палочки Марка Эрмлера и Геннадия Рождественского, реквизиты спектаклей, копию макета здания Московского Малого театра в разрезе и многое другое.

На выставке "Майя Плисецкая. Беззаконная комета" уральцы увидят, например, созданный в 1973 году во французской мастерской костюм по эскизу Ив Сен-Лорана для хореографической композиции "Гибель розы", а также несколько платьев Пьера Кардена, созданных для Плисецкой, ее любимый парфюм из личной коллекции, стертые "до дыр" детские ботинки и маленький детский фарфоровый сервиз.

Выставки будут принимать гостей в Екатеринбурге до 23 мая.