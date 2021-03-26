Курганские власти создадут комиссию по оплате труда после жалоб медиков больницы

ТАСС, 26 марта. Курганские власти создадут комиссию по доработке положения об оплате труда в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Кургане после жалоб медиков. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

Ранее прокуратура Курганской области начала проверку заявлений работников больницы о снижении зарплат. Местные СМИ сообщали о жалобах медиков на снижение зарплаты: якобы в медучреждении стимулирующие надбавки - за сложность, вредность, напряженность, работу в ночное время, стаж, категорию - были снижены до минимума без предварительного уведомления. Также, по словам медработников, пострадала оплата работы в праздничные и нерабочие дни, снизились и другие выплаты.

"В департаменте здравоохранения Курганской области прошла встреча сотрудников БСМП, администрации больницы скорой медпомощи, профсоюзов и представителей Ассоциации медработников. В БСМП создадут комиссию по доработке положения об оплате труда. Чтобы каждый сотрудник знал, за что и в каком объеме получит выплаты по итогам месяца. В комиссию войдут, в том числе, заведующие отделениями, департамент здравоохранения окажет методическую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице в начале года прошла проверка, которая выявила грубые нарушения, в том числе и финансовые, и по выплате надбавок. "Больница привела в порядок документы. И уже с учетом поправок выплатили зарплату коллективу за февраль. Цель проверки и поправок была - справедливая прозрачная оплата труда, никто не планировал уменьшить зарплаты", - рассказала и.о. департамента здравоохранения региона Елена Островских, отметив, что при возникновении вопросов необходимо скорректировать положение об оплате труда.

Ранее правительство региона со ссылкой на главврача учреждения Веронику Евдокимову опровергло появившуюся в СМИ информацию о массовых увольнениях в больнице. В то же время здесь подтверждали некоторое снижение зарплат медиков из-за смены механизма оплаты труда и штатного расписания, снижения фонда заработной платы ввиду уменьшения введенных доплат по ковиду. По их данным, ранее доплаты за ночные смены получали только хирурги, реаниматологи, кардиологи и терапевты, а сейчас - дежурящие врачи всех специальностей. Из-за этого заработная плата тех, кто работает только днем, немного уменьшилась, а врачи, которые приходят на ночные дежурства, выиграли в оплате, пояснили в пресс-службе губернатора.