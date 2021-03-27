Ученые выяснят, как адаптировались травоядные медведи к условиям ледникового периода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Палеонтологи из Екатеринбурга планируют выяснить, как именно пещерные медведи адаптировались к холодным периодам позднего плейстоцена. Специалисты уже приступили к изучению объема головного мозга этих животных и внутренней структуры носовой полости, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов.

Изучаемые учеными животные жили в ледниковый период, или поздний плейстоцен. В разные периоды плейстоцена было от 5 до 10 градусов холоднее чем сейчас. "Мы сделали томограммы имеющихся у нас черепов пещерных медведей, сейчас мы изучаем объем головного мозга и внутренние структуры носовой полости, возможно, мы ответим на вопрос, с помощью чего эти животные адаптировались к холодным периодам позднего плейстоцена", - сказал Гимранов.

В июле 2020 года сообщалось, что палеонтологи планируют изучить уральские пещеры, в которых находили останки малых пещерных медведей, на исследование этого доисторического вида животных ученые получили грант. Палеозоологи совместно с зарубежными коллегами уже смогли выделить ДНК из костей, найденных в пещере Иманай. "То, что ДНК выделена из костей, это уже большое достижение. ДНК подтверждает, что это древний медведь, это отдельная линия, отделившаяся достаточно давно от большого пещерного медведя", - сказал Гимранов.

Ранее палеонтологи впервые за 60 лет обнаружили не разрушенное туристами кладбище пещерных медведей на Урале, в этом году ученые планируют вновь организовать экспедицию на кладбище. Собранные там кости находятся на изучении.

"Мы собрали в пещере кости, в основном, это были черепа, потому что грунт там очень вязкий, и поэтому широкие черепа в глине не утонули, как остальные кости. Черепа привезены, произведена их реставрация, очистка. Найдено 13 черепов, а всего особей, предположительно, 16, судя по найденным костям", - рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растении и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

О медведе

Размерами череп малого пещерного медведя несколько схож с бурым, но отличается от него сильным лобным перегибом. По одной из гипотез, подобная форма может быть связана с сильным развитием мозгового отдела и височных мышц, которые поднимали массивную челюсть.

Исследования изотопного состава углерода и азота в костях показывают, что животные питались исключительно растительной пищей. Ученые продолжают анализировать данные по изотопному соотношению углерода и азота в костях этих пещерных медведей для того, чтобы определить место малого пещерного медведя в трофической сети.