Чиновника в Новом Уренгое задержали по подозрению в получении взятки

ТАСС, 29 марта. Уголовное дело возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в отношении сотрудника "Управления муниципального хозяйства" Нового Уренгоя, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по Ямалу.

"Следственным отделом по городу Новый Уренгой СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, в крупном размере). <…> В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в Новом Уренгое в 2020 году муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства" заключило контракт с коммерческой организацией на оказание услуг по содержанию кладбищ, расположенных на территории города. Сотрудник отдела содержания и ремонта объектов благоустройства, назначенный приказом начальника МКУ ответственным за исполнение условий контракта, предложил директору этой организации передать ему взятку в размере 600 тыс. рублей за неосуществление технического контроля за оказанием услуг на объекте и не выявлению нарушений условий контракта.

"Согласившись, руководитель коммерческой организации 25 марта 2021 года передал подозреваемому часть обещанной суммы взятки в размере 500 тыс. рублей. Преступление выявлено сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области", - сказали в ведомстве.