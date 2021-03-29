Государственный исторический музей представит на Урале коллекцию оружия XVII века

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Московский Государственный исторический музей (ГИМ) представит в сентябре коллекцию оружия и доспехов XVII века в Свердловском областном краеведческом музее им. О.Е. Клера в Екатеринбурге. Об этом сообщил в понедельник в Уральском региональном центре ТАСС заместитель директора уральского музея Владимир Быкодоров.

В этом году музей отмечает 150-летний юбилей. Это крупнейшее музейное объединение Урала. В 2000 году учреждение признано объектом культурного достояния Свердловской области.

"То, что прорабатывается и будет, я думаю, точно осенью - большущий проект с Государственным историческим музеем, где будут представлены памятники позднего Ренессанса. Это будет самый яркий и мощный проект юбилейного года", - сказал он. Директор музея Наталья Ветрова уточнила, что в рамках проекта "Королевские игры" жителям Урала представят рыцарские доспехи, оружие XVII века.

Выставку планируют открыть в сентябре, она будет принимать гостей до февраля, по данным Быкодорова. "Как говорят коллеги, таких коллекций, которая будет у нас представлена, в мире существует только две - это Государственный исторический музей и Лувр", - сказал он.

Ветрова отметила, что для экспонирования ряда объектов понадобится специальное оборудование. "Это проект уникальный", - подчеркнула она.