Депутаты поддержали кандидатуру Старкова на пост свердловского министра финансов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Депутаты в Свердловской области поддержали кандидатуру Александра Старкова на пост регионального министра финансов. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания во вторник.

"Кандидатуру на пост министра депутатам представил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Александр Высокинский. <..> Депутаты Законодательного собрания в ходе голосования поддержали кандидатуру Александра Старкова и дали согласие на назначение его на должность министра финансов Свердловской области", - говорится в сообщении.

По словам спикера Людмилы Бабушкиной, у Старкова большой опыт, он осуществлял координацию деятельности отдела автоматизации бюджетного процесса, отдела обслуживания лицевых счетов и отдела учета бюджетных обязательств. "Надеюсь, новый руководитель регионального Минфина выстроит конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом", - сказала она.

Старков занимал должность замглавы минфина с 2011 года. Он стал и. о. министра после ухода с поста Галины Кулаченко в декабре прошлого года.