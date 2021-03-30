Прямые авиарейсы из Нового Уренгоя в Казань начнутся с 28 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Прямые рейсы в Казань из аэропорта Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе запустят 28 апреля, полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind. Также сохранятся транзитные рейсы перевозчика UVT Aero, сообщила пресс-служба аэропорта во вторник.

"Вылеты самолетов Nordwind из крупнейшего ямальского аэропорта в Казань запланированы с 28 апреля по средам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Embraer 190. Время в пути составит 3 часа", - говорится в сообщении.

В настоящее время из Нового Уренгоя нет прямых рейсов в Казань. А/к UVT Aero выполняет транзитные рейсы по данному направлению с посадкой в Челябинске и Перми. "Авиакомпания UVT Aero в весенне-летнюю навигацию продолжит выполнять по два рейса в главный город Татарстана по вторникам и пятницам с транзитной посадкой в Перми и один по понедельникам с транзитной посадкой в Челябинске. Перелеты выполняются на воздушных судах Bombardier CRJ-200, время в пути с учетом транзитной посадки - в среднем 5 часов", - сказали в аэропорту.