В Тюмени задержали бывшего сотрудника УФСИН по подозрению в получении взятки

ТЮМЕНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Бывшего заместителя начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области задержали в Тюмени по подозрению в получении взятки от осужденного, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону во вторник.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области. Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2020 года одному из заключенных за денежное вознаграждение удалось договориться с подозреваемым, который на тот момент был действующим сотрудником, о проносе продуктов, запрещенных на территории УФСИН, без досмотра и составления документов.

Фигурант задержан, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.