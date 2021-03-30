Жительницы Челябинской области подали иски на 40 млн рублей за подмену детей 38 лет назад

ЧЕЛЯБИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Две семьи в Челябинской области подали к Минфину РФ иски о компенсации морального вреда на 40 млн рублей за произошедшую 38 лет назад в больнице подмену новорожденных дочерей. Об этом ТАСС во вторник сообщил юрист Вячеслав Курилин, представляющий интересы пострадавших.

"Сегодня от пострадавших от подмены новорожденных детей, произошедшей в 1982 году, поданы в Кизильский районный суд Челябинской области четыре иска о компенсации причиненного морального вреда, каждый иск - по 10 млн рублей. Ответчиком выступает Минфин РФ", - рассказал собеседник агентства.

По словам Курилина, истцами являются жительницы Кизильского района Василя Баймурзина и Валентина Баулина и их дочери Алена и Гульсина, которым на текущий момент по 38 лет. "Роддом подтвердил тот факт, что Алену и Гульсину в 1982 году подменили в больнице. У нас есть также девять различных ДНК-исследований с категоричными выводами, которые это доказывают", - отметил юрист.

По словам Курилина, в прошедшие годы в семьях пострадавших были скандалы, претензии от мужей, возникали сомнения в отцовстве: одна семья башкирская, другая - русская. Примерно месяц назад женщины приняли участие в телевизионной передаче, где и вскрылся факт подмены. "Сейчас они все жалуются на переживания. <…> Одна из девушек говорит, что у нее украли жизнь, а 38 лет она жила "чужой жизнью", - рассказал юрист.

Комментарием Минфина РФ ТАСС пока не располагает.