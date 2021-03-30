Челябинские власти оценили расходы на организацию раздельного сбора мусора в регионе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Челябинской области потребуется 250 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в населенных пунктах с населением более 100 тыс. жителей. Субъект надеется получить федеральную субсидию на эти цели, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Сушков в рамках проходящих в Совете Федерации Дней Челябинской области.

"В Челябинской области необходимо порядка 13 тыс. [контейнеров] для стотысячных городов <...> обновить, что равно 250 млн. рублей. Хотелось бы, чтобы федеральные органы власти поучаствовали в этой теме также, и мы бы получили какой-то процент субсидирования в рамках данной работы", - сказал Сушков.

Замгубернатора предложил в рамках проекта "Комплексная система обращений с твердыми коммунальными отходами" предусмотреть субсидии всем регионам страны для организации раздельного сбора мусора.

В июне 2020 года правительство России утвердило дорожную карту по раздельному сбору мусора, а в октябре - единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов. До всех регионов доведены рекомендации по осуществлению их раздельного накопления и сбора. Дорожной картой предусмотрено, что раздельный сбор будет внедрен по всем населенным пунктам с численностью свыше 100 тысяч человек.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года и является одной из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.