Суд 9 апреля начнет заседание по делу экс-гендиректоров "Югории"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 марта. /ТАСС/. Предварительное судебное заседание по уголовному делу бывших генеральных директоров ОАО "Государственная страховая компания "Югория" Владимира Волкова и Алексея Семенихина о хищении 183 млн рублей назначено на 9 апреля. Оно пройдет в закрытом для СМИ режиме, сообщили во вторник ТАСС в Ханты-Мансийском районном суде (ХМАО - Югра).

"Предварительное судебное заседание по Волкову и Семенихину назначено на 9 апреля в 10:00 (08:00 мск). Оно пройдет в закрытом режиме для представителей СМИ", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, материалы уголовного дела Волкова и Семенихина поступили в Ханты-Мансийский районный суд 23 марта, а 24 марта они были переданы судье Ринату Ахметову.

В феврале 2021 года Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела Волкова и Семенихина. По версии следствия, с апреля 2005 года по январь 2012-го они, являясь поочередно генеральными директорами ОАО "ГСК "Югория", учрежденного правительством Ханты-Мансийского автономного округа, похитили путем заключения фиктивных договоров перестрахования денежные средства в размере 183 млн рублей, причинив организации материальный ущерб в особо крупном размере. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").