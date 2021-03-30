Детские лагеря в Свердловской области в 2021 году будут работать в режиме обсерваторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Оздоровительные детские лагеря Свердловской области в 2021 году будут работать в режиме обсерватора. Об этом сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС во вторник.

В августе 2020 года начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов сообщал, что кампания по оздоровлению и отдыху в Свердловской области охватила порядка 20% детей от запланированного числа.

"Заезд в оздоровительную организацию детей и сотрудников будет одновременный. Дети выезжать из оздоровительной организации не будут <…>. Если ребенок уедет из летнего загородного лагеря, значит он уехал и возврата не будет", - сказала Моисеева.

Она отметила, что если сотрудники не захотят работать в режиме обсервации и будут выезжать на выходные домой, для них раз в неделю будет проводиться обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию.

В Свердловской области в период проведения детской оздоровительной кампании 2021 года на отдых планируется направить 430 236 детей. Расходы областного бюджета на организацию отдыха детей составляют почти 2 млрд рублей. В 2020 году оздоровительная кампания началась 15 июля, наполняемость лагерей составляла только 50%, практически не работали лагеря дневного пребывания. На сегодняшний день в реестре находится 1 221 лагерь Свердловской области, в числе которых загородные, дневные, санаторные и другие лагеря.