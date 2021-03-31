В поселке Сургутского района ХМАО установят новый наплавной мост

СУРГУТ, 31 марта. /ТАСС/. Новый наплавной современный мост заменит старые баржи понтонного моста на реке Лямин в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом журналистам в среду сообщил глава администрации района Андрей Трубецкой.

"Идея нового моста существовала давно, поскольку разводить и сводить баржи достаточно тяжело, при малой воде тяжелый понтон находится практически у воды, что заставляло закрывать движение по переправе", - пояснил Трубецкой.

Он уточнил, что в настоящее время новый двухполосный мост собирают на судостроительном заводе в Томской области. Планируется, что секции моста прибудут в район в конце мая текущего года, еще два-три дня займет их установка.

"В это время для жителей поселения будет работать баржа, которая при необходимости будет перевозить пассажиров", - добавил глава администрации района.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.