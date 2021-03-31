Прямые рейсы в Стамбул открылись из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Прямые рейсы в Стамбул открылись из екатеринбургского аэропорта Кольцово в среду. Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.

28 января было принято решение об открытии полетов за рубеж из Екатеринбурга, приостановленных в марте из-за пандемии коронавируса.

"Первый рейс Nordwind сегодня отправился по маршруту Екатеринбург - Стамбул с полной загрузкой. Полеты будут выполняться по средам и субботам на самолетах Airbus A321 с вылетом из Кольцово в 04:55 и 16:50 по местному времени соответственно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 1 апреля рейсы в город также запустит авиакомпания "Победа". "Рейсы авиакомпании "Победа" запланированы с 1 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям. В конце апреля ожидается добавление еще двух частот - понедельник и пятница. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 с вылетом из Кольцово в 08:15 по четвергам и в 07:55 по местному времени в остальные дни", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 29 апреля регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул начнет выполнять турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines на самолетах Airbus A319. С приходом на маршрут трех авиакомпаний общее число рейсов в Стамбул из Кольцово достигнет девяти в неделю.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний. С 1998 года является членом международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).