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Мэру города Богданович на Урале предъявили обвинение по двум статьям УК

По данным источника ТАСС, Павел Мартьянов не задержан
Глава городского округа Богданович Павел Мартьянов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Глава городского округа Богданович Павел Мартьянов
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Обвинение в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями предъявлено главе городского округа Богданович Свердловской области Павлу Мартьянову. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Предъявлено обвинение по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности"), арестовано имущество для оценки, кроме квартиры, где он проживает", - сказал собеседника агентства, добавив, что чиновник не задержан.

Павел Мартьянов приступил к исполнению полномочий главы Богдановича в декабре 2017 года.

Теги
РоссияСвердловская область
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