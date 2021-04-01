Мэру города Богданович на Урале предъявили обвинение по двум статьям УК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Обвинение в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями предъявлено главе городского округа Богданович Свердловской области Павлу Мартьянову. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Предъявлено обвинение по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности"), арестовано имущество для оценки, кроме квартиры, где он проживает", - сказал собеседника агентства, добавив, что чиновник не задержан.

Павел Мартьянов приступил к исполнению полномочий главы Богдановича в декабре 2017 года.