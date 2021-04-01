В Тюменской области арестовали двух обвиняемых в похищении людей

ТЮМЕНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Суд в Тюменской области арестовал двух человек, которые незаконно удерживали в местном реабилитационном центре граждан, имевших алкогольную зависимость. Об этом сообщила пресс-служба Нижнетавдинского районного суда региона.

"Нижнетавдинским районным судом удовлетворено постановление заместителя руководителя Тюменского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух граждан, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека")", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, обвиняемые за вознаграждение от родственников удерживали против воли граждан, имевших алкогольную зависимость, в реабилитационном центре в одном из населенных пунктов Нижнетавдинского района Тюменской области. Один из арестованных, являясь консультантом, избивал содержащихся граждан в присутствии других реабилитантов, добавили в суде.