Гонщик Карякин подал документы в Екатеринбурге на участие в праймериз "Единой России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Законодательное собрание Свердловской области, передает корреспондент ТАСС.

В регионе сейчас идет прием заявок на участие в предварительном партийном голосовании на выборы в Законодательное собрание. Помимо тех, кто уже зарегистрирован, на рассмотрении еще девять заявок.

Карякин уточнил журналистам, что не видит проблемы в совмещении политики и спорта.

Сергей Карякин - российский автогонщик, победитель ралли "Дакар-2017" в зачете квадроциклов. На ралли "Дакар-2020" стал серебряным призером в категории мотовездеходов.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Участвовать в нем могут члены партии или беспартийные. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.