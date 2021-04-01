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Тюменские таможенники пресекли ввоз контрафактных товаров из Казахстана на 25 млн рублей

Всего в Россию пытались ввезти 11 т груза

ТЮМЕНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники мобильной группы пресекли ввоз 9 т одежды без маркировки Data Matrix и 2 т контрафактных товаров брендов Adidas, Puma и Reebok. Груз следовал из Республики Казахстан в Екатеринбург, сообщила в четверг пресс-служба Тюменской таможни.

"Мобильные группы Тюменской таможни задержали 16 тыс. единиц товаров, запрещенных к реализации на территории России. Нарушитель перевозил нелегальную продукцию из Республики Казахстан в город Екатеринбург", - говорится в сообщении. В этом году это самое крупное задержание Тюменской таможни как контрафактных товаров, так и товаров без обязательной маркировки.

В пресс-службе добавили, что в ходе таможенного осмотра большегруза на российско-казахстанской границе обнаружено около 9 т предметов одежды без кода маркировки Data Matrix. Кроме того, должностным лицам таможни удалось выявить еще 2 т контрафактных товаров от известных брендов Adidas, Puma, Reebok, Armani, Nike и Calvin Klein.

По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александра Решетникова, ущерб от контрафакта, причиненный правообладателям товарных знаков, составил более 25 млн рублей.

Все материалы переданы в полицию.

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