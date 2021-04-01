Глава Шадринска подал заявление об отставке

ТАСС, 1 апреля. Глава Шадринска - второго по величине города Курганской области - Виктор Ермишкин подал заявление об отставке. Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе администрации города в четверг.

Ермишкин стал главой Шадринска в 2019 году. Ранее местные СМИ сообщали о том, что в 2020 году главе города подняли заработную плату в два раза, а позже прокуратура сочла нарушением начисление Ермишкину премии в размере более 300 тыс. рублей по итогам работы за 2019 год, потребовав пересмотреть соответствующий нормативный акт.

"Да, написал. По собственному желанию", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, действительно ли Ермишкин написал заявление об отставке.