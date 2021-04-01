Первый в России форум по госконтрактам в строительстве пройдет в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Первый в России международный форум, полностью посвященный государственным контрактам в строительной отрасли, World Build / State Contract пройдет в Екатеринбурге 20-21 апреля. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СРО "Уральское объединение строителей", выступающей организатором форума.

"Форум пройдет 20-21 апреля. Строители расскажут о проблемах по строительству дорог, муниципальных, государственных, особо опасных объектов, ценообразованию в строительстве, нехватки рабочих из других стран, рейтингу подрядчиков в рамках конкурсных процедур, судебной практике законодательства, требованиям к подрядчикам в странах Евразийского союза, а также озвучат частные вопросы, адресованные юристам и ФАС РФ", - сообщили в пресс-службе.

По словам организаторов, на форуме планируется участие вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, представителей Госдумы и профильных органов исполнительной власти. "Впервые в России в рамках форума примет участие "Единый госзаказчик в строительстве", который создан правительством РФ для работы с объектами капитального строительства за счет средств федерального бюджета. Компании уже передан 121 объект общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров. Речь пойдет о механизме работы с единым госзаказчиом, о том, какие объекты могут быть отданы на подряд", - пояснили в пресс-службе.

Регистрация участников продолжается, организаторы ожидают до 5 тыс. человек.

СРО "Уральское объединение строителей" объединяет более 1800 компаний, работающих на строительном рынке Урала.