Екатеринбург полностью закрыл потребность в автомобилях скорой за счет благотворителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Екатеринбург получил от Фонда святой Екатерины 25 автомобилей скорой медицинской помощи с современным медоборудованием общей стоимостью 122 млн рублей, это позволило полностью закрыть потребность города в скорых, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в четверг.

"Станция скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса пополнила свой автопарк новыми автомобилями. 1 апреля Фонд святой Екатерины передал медикам 25 машин, готовых к выходу на линию. На покупку автомобилей учредители Фонда выделили 122 млн рублей. Сейчас потребность в машинах скорой медицинской помощи в Екатеринбурге полностью закрыта даже с учетом чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении. В департаменте добавили, что одна машина скорой помощи спасает около тысячи жизней в год .

В департаменте отметили, что все автомобили укомплектованы современным медицинским оборудованием: аппаратом электрокардиографии (ЭКГ), автоматическим дефибриллятором, пульсоксиметром. Кроме того, уточняется, что машины собраны на укороченной базе, это позволит увеличить проходимость в условиях городских дворов.

Фонд святой Екатерины основан в преддверии 300-летия Екатеринбурга, с начала пандемии в 2020 году он проводит масштабную гуманитарную программу по поддержке медицинских учреждений города и региона.