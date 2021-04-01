Музей уральской иконы под Екатеринбургом откроют в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Музей уральской иконы планируют открыть в особняке купца Мередина конца XVIII - начала XIX века в Невьянске Свердловской области в 2024 году. Для этого старинный комплекс зданий особняка будет восстановлен, сообщил ТАСС в четверг замгендиректора Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Владимир Быкодоров.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на замгубернатора области Павла Крекова, что Музей уральской иконы планировали создать в Невьянске в 2021 году.

"Сейчас выделены финансовые ресурсы, чтобы сделать проектно-сметную документацию, обследование. <…> Там руины: потолков нет, крыш нет, стоят стены, можно сказать, обуглившиеся, <…> и все это заросло деревьями. Но роскошнейший комплекс. <…> По дорожной карте [завершить объект планируется в] 2024 году", - сказал он.

В музее рассчитывают начать работы на объекте в следующем году. После реставрации особняка и открытия музея здесь будет представлено, в частности, творчество знаменитых невьянских иконописцев. "Дело в том, что к нам в музей в свое время попала очень хорошая коллекция - нам ее передали как раз из Невьянска, чтобы эти работы сохранились. Они отреставрированы", - пояснил Быкодоров, добавив, что пока иконы демонстрируются на непостоянных выставках, в том числе в Москве.

Новый музей войдет в структуру областного краеведческого музея. Особняк в редком архитектурном стиле - классическом модерне - ранее принадлежал купцу и меценату Марку Мередину. В 1995 году он был сильно поврежден пожаром. Объект является памятником архитектуры регионального значения.

Уральская икона развивалась в период XVI-XX веков. В развитии иконописания на Урале большую роль играли традиции Новгорода, Великого Устюга, в дальнейшем усилилось влияние традиций Москвы и Ярославля. Мастерские вначале располагались рядом с Невьянском, а затем распространились по многим городам Урала, также они были в Екатеринбургском Новотихвинском женском монастыре и Верхотурском Никольском мужском монастыре. Чаще всего иконы писались на досках из традиционного материала - липы, писали их жидкими красками.