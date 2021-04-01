Заповедник "Аркаим" реконструирует жилища каменного века согласно новым данным

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Челябинского государственного историко-культурного заповедника "Аркаим", где находится уникальный памятник эпохи бронзы - укрепленное поселение, реконструируют до конца 2021 года жилища каменного века с учетом новых археологических данных. Об этом сообщили ТАСС в четверг в руководстве заповедника.

"В этом году все три жилища каменного века вновь будут открыты для посетителей, причем реконструкция идет с учетом новых археологических данных. Посетители смогут увидеть обновленные интерьеры и сложить представление о том, как же был устроен быт в те времена", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в планах также создание реконструкции погребального сооружения эпохи бронзы. Сейчас этот проект находится на стадии разработки.

В руководстве заповедника отметили, что открытие летнего сезона традиционно ожидается в первых числах мая, хотя туристы приезжают даже зимой. Особенно большой наплыв посетителей ожидается в июне - июле. "Во все административные здания посетители допускаются только в масках, обязательно соблюдение социальной дистанции. Количество людей в экскурсионных группах также ограничено", - предупредил собеседник агентства.

Укрепленное поселение Аркаим открыто в 1987 году археологической экспедицией Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) во время обследования долины реки Большая Караганка. Аркаим - самое известное доисторическое поселение на Южном Урале. Ученые установили, что Аркаим был современником расцвета Египетской цивилизации (примерно III тысячелетие до н.э.). Люди жили здесь около 100 лет, а потом организованно покинули жилища и, предположительно, ушли в сторону Ирана и Афганистана.