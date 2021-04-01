В Курганской области на месяц ограничат движение большегрузов

ТАСС, 1 апреля. Движение грузового транспорта с нагрузкой на ось более 6 т будет ограничено с 7 апреля по 6 мая на дорогах регионального и межмуниципального значения в Курганской области, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора области. Ограничение связано с мерами по сохранности дорог в период неустойчивой весенней погоды и сезонных перепадов температур, создающих дополнительную нагрузку на дорожное полотно.

На грунтовках в этот период вводится запрет для движения грузовиков массой более 3,5 т.

"С 7 апреля и по 6 мая на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области вводится временное ограничение движения грузового транспорта с нагрузкой на ось более 6 т. В этот же период на грунтово-профилированных дорогах движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т будет запрещено. На участках дорог Шадринск - Ялуторовск и "Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Падерино - граница Свердловской области в указанный период вводится ограничение на движение транспортных средств, имеющих нагрузку на любую из осей более 5 т", - говорится в сообщении.

Уточняется, что меры предпринимаются "для сохранности автомобильных дорог во время весенней распутицы".

"До начала действия [ограничений] предприятиям и организациям рекомендовано произвести заготовку товаров и материалов для обеспечения своей деятельности", - отметили в правительстве региона.