На стоянке в аэропорту Сургута столкнулись два самолета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 апреля. /ТАСС/. Столкновение самолета ATR-72 и ЯК-40, находившихся на земле, произошло в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), пострадавших нет. Об этом в пятницу сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 1 апреля 2021 года в 22:45 (20:45 мск) в аэропорту города Сургута при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В результате чего совершен наезд на воздушное судно ЯК-40, находившееся на стоянке", - сказано в сообщении.

По данным следователей, в момент столкновения воздушных судов пассажиры и члены экипажей в них отсутствовали, пострадавших нет. Самолеты получили механические повреждения. При этом, согласно опубликованным на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ снимкам, ATR-72 принадлежит авиакомпании Utair, а ЯК-40 - авиакомпании "Скол".