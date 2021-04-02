Число уголовных дел по фактам контрабанды леса на Урале выросло за год в 2,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Уральским таможенным управлением в 2020 году возбуждены 25 уголовных дел по факту контрабанды лесоматериалов, что в 2,5 раза больше уровня 2019 года, сообщил начальник отдела организации дознания управления Роман Глушановский.

"В 2020 году наблюдался рост преступлений, связанных с контрабандой товаров, оборот которых в РФ ограничен, часть лесоматериалов являются стратегически важными товарами. Основная часть преступлений рассматривает категории, связанные с незаконным перемещением через таможенную границу ЕС, через государственную границу РФ лесоматериалов и пиломатериалов. Всего в 2020 году было возбуждено 25 уголовных дел рассматриваемой категории, тогда как в 2019 году их было возбуждено 10. Стоимость незаконно перемещенных стратегически важных ресурсов составила 46 млн рублей, что более чем в два раза превышает указанный показатель 2019 года", - сказал он.

Всего в 2020 году Уральским таможенным управлением возбуждены 36 уголовных дел (рост на 58%), отметил Глушановский. Кроме того, уголовные дела также возбуждались по факту контрабанды наркотических и психотропных веществ, а также по факту нарушения валютного законодательства и уклонения от уплаты таможенных платежей.

Глушановский отметил, что больше всего случаев контрабанды лесоматериалов выявлялось в Челябинской и Тюменской областях. С начала года уже возбуждены еще 12 уголовных дел, стоимость контрабандных материалов составила более 5,5 млн рублей, добавил Глушановский.