СК возбудил дело о халатности по факту проживания ветерана в ветхом доме под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области возбудил в отношении чиновников уголовное дело о халатности по факту проживания 92-летнего ветерана труда и ее родственника - инвалида первой группы - в непригодном для жилья доме в деревне Аминева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

По данным СК, в местных СМИ была опубликована информация, что в деревне Аминева Кунашакского района в ветхом доме живут 92-летняя ветеран труда и ее внук, который является инвалидом первой группы. При этом чиновники не принимают никаких мер для их переселения в новое жилье.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после вмешательства Следственного комитета вопрос о предоставлении жилья был решен, также людям готовы оказать при необходимости медицинскую помощь.

В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления. Расследование взято на контроль руководством следственного управления.